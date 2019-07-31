Непомнящий и Грищук преследуют Вашье-Лаграва на этапе Grand Chess Tour в Париже

На этапе Grand Chess Tour в Париже сыгран первый круг в блиц. Лучший результат показал американец Хикару Накамура, который набрал 6,5 очка из 9 возможных. В активе россиянина Яна Непомнящего и американца Фабиано Каруаны — по 5,5 очка.



В общей турнирной таблице по итогам рапида и первого дня блица лидерство сохраняет француз Максим Вашье-Лаграв — 17,5 очков. На 2 очка отстают россияне: отлично показавший себя в быстрых шахматах Александр Грищук и догнавший соотечественника в блице Ян Непомнящий.

1 августа гроссмейстеры сыграют второй, заключительный круг в блиц.

Турнирная таблица после рапида и 1-го круга блица

1. Максим Вашье-Лаграв — 17,5.

2-3. Ян Непомнящий, Александр Грищук — по 15,5.

4-6. Фабиано Каруана, Вишванатан Ананд, Хикару Накамура — по 14,5.

7. Ян-Кшиштоф Дуда – 13.

8-9. Шахрияр Мамедьяров, Даниил Дубов — по 10,5.

10. Аниш Гири — 9.