Борцы-вольники Ханиев, Абдулаев и Тигиев стали чемпионами мира среди юниоров

На юниорском чемпионате мира по спортивной борьбе в Софии (Болгария) были разыграны медали в пяти весовых категориях среди борцов вольного стиля. В четырёх категориях российские юниоры дошли до финала, в трёх – завоевали золотые медали.
В весе до 51 кг Магомед-Тагир Ханиев в финале одержал победу над Жахонгиром Ахмаджановым из Казахстана со счётом 10:5. В решающей схватке в категории до 60 кг Арип Абдулаев победил иранца Эрфана Элахи — 9:6. В весе до 71 кг Сослан Тигиев в финальном поединке взял верх над румыном Кристианом Биро — 13:11.
Российский борец-вольник Загид Каримов в схватке за золото в весе до 92 кг проиграл иранцу Сохейлу Юсефи Сангани — 1:3.
Напомним, накануне чемпионом мира среди юниоров стал россиянин Арсамаг Засеев (до 110 кг).
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