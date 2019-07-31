Два танцевальных дуэта не примут участия в контрольных прокатах юниоров

Две танцевальные пары – призёры юниорского финала Гран-при и первенства России Арина Ушакова/Максим Некрасов, а также победители юниорского финала Кубка России Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — не примут участия в предсезонных контрольных прокатах юниорской сборной России, сообщает пресс-служба ФФККР.

Некрасов на прошлой неделе перенёс операцию на ноге, которая была сделана в Италии. Сейчас идёт процесс восстановления. По словам врачей, в ближайшее время фигурист сможет приступить к ледовым тренировкам.

Ирина и Дарио не смогут показать новые программы по причине болезни партнёрши.

Контрольные прокаты юниоров пройдут в Новогорске 1-9 августа. Первыми на лёд выйдут танцоры, которые 1 августа покажут ритмический танец, а 2-го – произвольную программу.