Два танцевальных дуэта не примут участия в контрольных прокатах юниоров

Две танцевальные пары – призёры юниорского финала Гран-при и первенства России Арина Ушакова/Максим Некрасов, а также победители юниорского финала Кубка России Ирина Хавронина/Дарио Чиризано — не примут участия в предсезонных контрольных прокатах юниорской сборной России, сообщает пресс-служба ФФККР.
Некрасов на прошлой неделе перенёс операцию на ноге, которая была сделана в Италии. Сейчас идёт процесс восстановления. По словам врачей, в ближайшее время фигурист сможет приступить к ледовым тренировкам.
Ирина и Дарио не смогут показать новые программы по причине болезни партнёрши.
Контрольные прокаты юниоров пройдут в Новогорске 1-9 августа. Первыми на лёд выйдут танцоры, которые 1 августа покажут ритмический танец, а 2-го – произвольную программу.
- 31 июля 2019
-
22:10
-
21:55
-
21:28
-
21:03
-
19:35
-
19:09
-
19:00
-
18:51
-
17:53
-
17:09
-
16:53
-
15:38
-
15:21
-
15:08
-
14:07
-
13:37
-
12:43
-
11:52
-
11:39
-
10:08
-
09:31
-
09:11
- 30 июля 2019
-
23:58
-
22:36
-
22:23
-
21:11
-
20:40
-
19:44
-
17:45
-
17:35
-
17:17
-
16:00
-
15:20
-
14:22
-
13:41