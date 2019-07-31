Непомнящий занимает седьмое место в новом рейтинге ФИДЕ
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на одну строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (ФИДЕ), обновлённая версия которого опубликована 31 июля. Непомнящий, в активе которого 2774 очка, занимает седьмое место. Ещё пятеро россиян располагаются во втором десятке рейтинга. Александр Грищук занимает 11-е место (2759), Владислав Артемьев (2757) — 13-е. Владимир Крамник (2753), в январе завершивший карьеру, — 15-е. Сергей Карякин остался на 17-й строчке (2750), Дмитрий Андрейкин (2743) – 20-й.
Возглавляет рейтинг ФИДЕ по-прежнему чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2882), второе место занимает американец Фабиано Каруана (2818), замыкает тройку сильнейших китаец Дин Лижэнь (2805).
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