Федеральный суд Швейцарии объяснил свою позицию по «делу Семени»

Стали известны причины, по которым Федеральный верховный суд Швейцарии отменил своё решение о приостановке действия правила IAAF, касающегося спортсменок с высоким уровнем тестостерона. Это решение делает невозможным выступление южноафриканской бегуньи Кастер Семени на чемпионате мира – 2019 без применения препаратов для снижения уровня гормона.
В заявлении суда, которое публикует в своём «Твиттере» журналист ВВС Дэн Роан, говорится, что приостановление решений до рассмотрения апелляции практикуется в том случае, если «после краткого рассмотрения дела выясняется, что апелляция представляется с высокой вероятностью обоснованной».
Апелляция Семени в ходе первой экспертизы не представилась суду обоснованной. Наоборот, швейцарский суд находит обоснованной позицию Спортивного арбитражного суда, доказавшего, что уровень тестостерона оказывает прямое влияние на спортивные результаты, а следовательно, участие в соревнованиях спортсменок с высоким уровнем тестостерона нарушает базовый принцип спортивной борьбы – честную конкуренцию.
Однако Федеральный верховный суд Швейцарии подчёркивает, что окончательное решение по самой апелляции Семени ещё не принято.
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