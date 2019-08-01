Лыжница Жамбалова стала 10-й в гонке на 60 км в рамках фестиваля Blink

Норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн стала победительницей масс-старта классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Лучшая из россиянок, Алиса Жамбалова, продемонстрировала 10-й результат.



Лыжероллеры. Фестиваль Blink-2019. Санднес, Норвегия

Женщины. Масс-старт. 60 км, классический стиль

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:23.15,7.

2. Теа Крокан Муруд (Норвегия) – +1.16,3.

3. Хедда Амундсен (Норвегия) – +5.17,8...

10. Алиса Жамбалова (Россия) – +13.52,2.

В аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал британский лыжник Эндрю Масгрэйв. Россиянин Артём Мальцев финишировал 11-м. Следом за ним завершил дистанцию долгое время лидировавший Сергей Устюгов.

Фестиваль Blink завершится 3 августа.