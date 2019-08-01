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Лыжница Жамбалова стала 10-й в гонке на 60 км в рамках фестиваля Blink

Лыжница Жамбалова стала 10-й в гонке на 60 км в рамках фестиваля Blink
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Астрид Ойре Шлинн стала победительницей масс-старта классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Лучшая из россиянок, Алиса Жамбалова, продемонстрировала 10-й результат.

Лыжероллеры. Фестиваль Blink-2019. Санднес, Норвегия
Женщины. Масс-старт. 60 км, классический стиль
1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 2:23.15,7.
2. Теа Крокан Муруд (Норвегия) – +1.16,3.
3. Хедда Амундсен (Норвегия) – +5.17,8...
10. Алиса Жамбалова (Россия) – +13.52,2.

В аналогичной дисциплине у мужчин победу одержал британский лыжник Эндрю Масгрэйв. Россиянин Артём Мальцев финишировал 11-м. Следом за ним завершил дистанцию долгое время лидировавший Сергей Устюгов.

Фестиваль Blink завершится 3 августа.

Британец Масгрэйв выиграл масс-старт на фестивале Blink, Устюгов — 12-й
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