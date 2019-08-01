Рёте: Устюгов не выкладывал бы все карты на стол так рано
Норвежский лыжник Сьюр Рёте прокомментировал выступление россиянина Сергея Устюгова в масс-старте классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Устюгов долгое время лидировал, но в итоге финишировал 12-м. Рёте продемонстрировал восьмой результат.
«Это было тяжело. Устюгов невероятно мощный парень, он старался оторваться. С такими тяжёлыми колесами нам пришлось нелегко. Наверное, он это заметил. Однако, думаю, он не выкладывал все карты на стол так рано. Он бережёт силы на зиму, если я его правильно понимаю», — приводит слова Рёте NRK.
Победу в гонке одержал британский лыжник Эндрю Масгрэйв. Лучший из россиян, Артём Мальцев, занял 11-е место.
Фестиваль Blink завершится 3 августа.
Британец Масгрэйв выиграл масс-старт на фестивале Blink, Устюгов — 12-й
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