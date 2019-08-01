Норвежский тренер: если Устюгов избежит травм, мы вновь увидим зверя

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум оценил выступление россиянина Сергея Устюгова в масс-старте классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Устюгов занял 12-е место.
«Думаю, у него была хорошая тренировка. Я видел, как он отстал на подъёме, но сумел настичь лидеров. Потом он шёл вперёд, но внезапно проваливался в группу, как камень. Это его стиль. Когда у Устюгова хороший день, можно увидеть в нём зверя. Остальным лыжникам приходится искать резервы. Нам придётся поработать с ним предстоящей зимой.
Если он пройдёт тренировочные сессии без травм и болезней, то мы вновь увидим настоящего зверя. Он может быстро бежать обоими стилями, короткие и длинные дистанции. Он монстр. Здорово, что у нас такой соперник», — цитирует Носсума NRK.
Победу в гонке одержал британец Эндрю Масгрэйв.
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