Норвежский тренер: если Устюгов избежит травм, мы вновь увидим зверя

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Носсум оценил выступление россиянина Сергея Устюгова в масс-старте классическим стилем на 60 км в рамках фестиваля Blink в Санднесе (Норвегия). Устюгов занял 12-е место.

«Думаю, у него была хорошая тренировка. Я видел, как он отстал на подъёме, но сумел настичь лидеров. Потом он шёл вперёд, но внезапно проваливался в группу, как камень. Это его стиль. Когда у Устюгова хороший день, можно увидеть в нём зверя. Остальным лыжникам приходится искать резервы. Нам придётся поработать с ним предстоящей зимой.

Если он пройдёт тренировочные сессии без травм и болезней, то мы вновь увидим настоящего зверя. Он может быстро бежать обоими стилями, короткие и длинные дистанции. Он монстр. Здорово, что у нас такой соперник», — цитирует Носсума NRK.

Победу в гонке одержал британец Эндрю Масгрэйв.

Масгрэйв — об Устюгове: порой он ведёт себя странно