Сотскова: лучше съесть маленькую шоколадку, чем потом вынести кондитерскую

Серебряный призёр финала Гран-при сезона-2017/18, двукратный призёр чемпионата России (2017 и 2018 годы), российская фигуристка Мария Сотскова ответила на вопросы подписчиков в «Инстаграме».



«Питание перед соревнованиями? Скидываю 0,5-1 кг. Питание практически не меняю, только добавляю чуть больше углеводов для энергии.



Бывает ли сильный голод? Бывает, особенно после тренировок. Нужно уметь отвлекать и занимать себя чем-то, чтобы не думать постоянно про свой голод.



Идеальный вес? Я слышала теорию про «рост минус 120 = идеальный вес». Пользуюсь этой формулой и получаю идеально комфортный для себя вес. Но это настолько индивидуально, что я не берусь утверждать, что это правильно. Каждый человек знает свой идеальный вес и внешний вид при этом весе, поэтому у каждого своя формула.

Веганство? Как ни крути, для сбалансированного питания необходимо мясо. Я очень люблю веганские рецепты, но становиться веганом пока не готова.

Как победить маленькие срывы? Нельзя себя ограничивать!!! Если хочется шоколадку, лучше её съесть, но маленькую, чем ограничивать себя долгое время, а потом сорваться и вынести кондитерскую. Полезные замены – то, чем можно спастись», — написала Сотскова.