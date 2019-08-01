ВФЛА назвала легкоатлетов, получивших доступ на ЧМ в нейтральном статусе

Норматив для участия в чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года пока выполнили 52 российских спортсмена. Однако только 20 из них имеют нейтральный статус для участия в международных соревнованиях, сообщает официальный сайт ВФЛА.



В этот список входят: Мария Ласицкене, Илья Иванюк (прыжки в высоту), Анжелика Сидорова, Алёна Лутовская (прыжки с шестом), Дарья Клишина, Елена Соколова (прыжки в длину), Илья Шкуренёв (десятиборье), Максим Афонин (толкание ядра), Денис Лукьянов, Евгений Кротовский, Елизавета Царёва, Софья Палкина (метание молота), Екатерина Старыгина (метание копья), Василий Мизинов, Яна Смердова (ходьба на 20 км), Фёдор Шутов (марафон), Сергей Шубенков (бег на 110 м с барьерами), Полина Миллер (бег на 400 м), Вера Рудакова, Валерия Андреева (бег на 400 м с барьерами).

Чемпионат мира по лёгкой атлетике пройдёт в Дохе с 27 сентября по 6 октября.