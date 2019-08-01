Шестикратный олимпийский чемпион Лохте: я вернулся!

Шестикратный олимпийский чемпион американский пловец Райан Лохте, отбывший 14-месячную дисквалификацию, вернулся к соревнованиям. Вчера, 31 июля, он принял участие в отборочном заплыве на чемпионате США на дистанции 200 м комплексом. Райан продемонстрировал результат 1.57,88, сообщает AP.



24 мая 2018 года Лохте разместил в соцсетях фото, на котором ему делают внутривенную инъекцию. По антидопинговому кодексу это запрещено при отсутствии терапевтического исключения, которого Лохте не получал.

«Я вернулся! Участие в национальном чемпионате поможет мне оценить свой нынешний уровень. До Олимпиады ещё долгий путь», — сказал Лохте.

В октябре стало известно, что пловец борется с алкогольной зависимостью.

«В моей жизни наступил момент, когда нужно было что-то менять. Моя жена была беременна, мне нужно было ей помогать. Я сделал всё, что нужно. Теперь я смотрю на жизнь по-другому. Я рад, что прошёл курс реабилитации. Мне была нужна помощь. Я стал лучше. Я больше никому ничего не хочу доказать. Моя большая цель — выступить на Олимпиаде-2020 и попасть на подиум. Я хочу сделать это для себя и своей семьи», — сказал Лохте.