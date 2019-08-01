В ВФЛА рассказали об особенностях регламента чемпионата мира 2019 года

Начальник отдела спортивных программ Всероссийской федерации лёгкой атлетики Елена Орлова рассказала об особенностях регламента чемпионата мира 2019 года в Дохе (Катар).
«В целом регламент остался практически неизменным в сравнении с аналогичным документом образца 2017 года. Изменился только один пункт. Например, увеличилось число разрешённых сопровождающих для спортсменов. Сейчас оно фиксированно составляет двух человек с правом увеличения до трёх для каждого нейтрального спортсмена.
В 2017 году нейтральные спортсмены могли заявить только одного сопровождающего. Исключение тогда было сделано только для Марии Ласицкене. Таким образом, у нас появляется возможность увеличить число сопровождающих наших спортсменов специалистов в части не только личных тренеров, но и медицинского персонала — врачей и массажистов. Это достаточно принципиальный для нас момент. Да, и этот документ мы получили более чем за два месяца до старта, в 2017 году — за один месяц. С организационной точки зрения это, конечно, более комфортно. В остальном регламент практически один в один повторяет документ предыдущего чемпионата мира», — цитирует Орлову официальный сайт ВФЛА.
Соревнования пройдут с 27 сентября по 6 октября.
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