Американская фигуристка обвинила в сексуальных домогательствах покойного коллегу

Американская фигуристка Эшли Вагнер призналась, что в 17-летнем возрасте стала жертвой сексуальных домогательств со стороны двукратного чемпиона США в парном катании Джона Кафлина. Сам Кафлин покончил жизнь самоубийством в январе 2019 года.
Фигуристка заявила, что описываемый ею инцидент произошёл в июне 2008 года после одной из вечеринок, на которых присутствовали члены сборной США по фигурному катанию.
«Вечеринка подходила к концу, когда я поняла, что не смогу добраться до отеля. Мне предложили остаться на ночь — я согласилась.
Уже ночью я проснулась от того, что кто-то заполз в кровать. Тогда я была слишком уставшей и не понимала, что вообще происходит.
Я никак не реагировала, пока Джон не начал целовать меня в шею. В этот момент я просто оцепенела. Меня это шокировало, я не знала, что делать. Я притворилась спящей, но он не прекращал. Наоборот, он навалился на меня всем телом и продолжил целовать.
В этот момент я сказала ему «Стоп» и он прекратил. Просто посмотрел на меня, развернулся и вышел из комнаты», — цитирует Вагнер USA Today.
Эшли Вагнер является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в Сочи. На чемпионате мира-2016 она завоевала серебро.
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