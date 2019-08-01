Американская фигуристка обвинила в сексуальных домогательствах покойного коллегу

Американская фигуристка Эшли Вагнер призналась, что в 17-летнем возрасте стала жертвой сексуальных домогательств со стороны двукратного чемпиона США в парном катании Джона Кафлина. Сам Кафлин покончил жизнь самоубийством в январе 2019 года.



Фигуристка заявила, что описываемый ею инцидент произошёл в июне 2008 года после одной из вечеринок, на которых присутствовали члены сборной США по фигурному катанию.



«Вечеринка подходила к концу, когда я поняла, что не смогу добраться до отеля. Мне предложили остаться на ночь — я согласилась.



Уже ночью я проснулась от того, что кто-то заполз в кровать. Тогда я была слишком уставшей и не понимала, что вообще происходит.



Я никак не реагировала, пока Джон не начал целовать меня в шею. В этот момент я просто оцепенела. Меня это шокировало, я не знала, что делать. Я притворилась спящей, но он не прекращал. Наоборот, он навалился на меня всем телом и продолжил целовать.

В этот момент я сказала ему «Стоп» и он прекратил. Просто посмотрел на меня, развернулся и вышел из комнаты», — цитирует Вагнер USA Today.



Эшли Вагнер является бронзовым призёром Олимпиады-2014 в Сочи. На чемпионате мира-2016 она завоевала серебро.