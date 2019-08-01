Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я

Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я
Другие / Лыжный спорт 0

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия). Соревнования проходят на лыжероллерах.

В забеге принимали участие три представительницы России. Лучший результат продемонстрировала Анна Нечаевская, которая финишировала четвёртой. Яна Кирпиченко заняла 11-ю позицию, Екатерина Юрлова-Перхт пересекла финишную черту 31-й из 51-й участниц.

Blink-2019. Санднес, Норвегия. 7,5 км. Женщины

1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 31,18
2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – +2,49
3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +4,12
4. Анна Нечаевская (Россия) – +5,04
5. Рагнхиль Хага (Норвегия) – +5,19
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +5,35
8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – +5,40
9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – +5,54
10. Тириль Экхофф (Норвегия) – +6,26
11. Яна Кирпиченко (Россия) – +6,44

31. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +10,36.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент