Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я

Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия). Соревнования проходят на лыжероллерах.



В забеге принимали участие три представительницы России. Лучший результат продемонстрировала Анна Нечаевская, которая финишировала четвёртой. Яна Кирпиченко заняла 11-ю позицию, Екатерина Юрлова-Перхт пересекла финишную черту 31-й из 51-й участниц.



Blink-2019. Санднес, Норвегия. 7,5 км. Женщины



1. Тереза Йохауг (Норвегия) – 31,18

2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – +2,49

3. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) – +4,12

4. Анна Нечаевская (Россия) – +5,04

5. Рагнхиль Хага (Норвегия) – +5,19

7. Криста Пярмякоски (Финляндия) – +5,35

8. Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия) – +5,40

9. Кари Ойре Шлинн (Норвегия) – +5,54

10. Тириль Экхофф (Норвегия) – +6,26

11. Яна Кирпиченко (Россия) – +6,44

…

31. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) – +10,36.