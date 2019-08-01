Туктамышева посоветовала фигурному катанию брать пример с НБА

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева посоветовала Международному союзу фигурного катания и Федерации фигурного катания России перенять опыт крупных спортивных лиг, например НБА. Спортсменка также подготовила наглядный пример.

«Любой спортсмен хочет зарабатывать больше. Наш доход напрямую зависит от клубов и федераций, и без разницы, говорим мы о футболе, баскетболе или фигурном катании. Чем больше у вашего спорта/лиги ТВ-контракт, чем больше у вас аудитория, тем больше вы зарабатываете, и это логично. Так почему бы фигурному катанию не перенять успешный американский опыт топ-лиг. Например, в НБА, лучшей баскетбольной лиге мира, делают шоу каждый день: даже в межсезонье очень жарко и интересно. Но прямо сейчас я говорю только о Звёздном уик-энде, во время которого проходит Матч всех звёзд и множество различных соревнований: на броски сверху, на трёхочковые, на умения. Так почему бы нам не сделать то же самое в фигурном катании? Если ИСУ или ФФКР организуют подобное мероприятие, я первая соглашусь в нём участвовать. И я уверена, что все билеты будут распроданы моментально.



Мы с моей командой смонтировали небольшое видео, где представили, как выглядел бы конкурс прыжков, и совместили его с реакциями со Звёздного уик-энда НБА. Мне кажется, что именно такие ходы позволят привлечь новую аудиторию в наш спорт. Что вы думаете об этом? Купили бы билет на такое мероприятие?» — написала фигуристка в «Инстаграме».

Туктамышева также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года и бронзовым призёром командного чемпионата мира—2019.