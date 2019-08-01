Стало известно об эпизоде, который не вошёл в церемонию открытия ОИ-2014 в Сочи

Журналист и спортивный комментатор Кирилл Набутов рассказал об одном из эпизодов, который не включили в церемонию открытия Игр в Сочи в 2014 году.
По его словам, во время сцены бала Наташи Ростовой из романа «Война и мир» Льва Толстого с потолка стадиона «Фишт» должна была спуститься золотая люстра диаметром 8 метров. Предположительно, конструкцию из сверхлёгких материалов заказывали специально в Великобритании.
«Внутри этой люстры должен был сидеть живой оркестр и дирижировать Гергиев», — рассказал Набутов в эфире Youtube-канала «ещёнепознер».
Но поскольку не было времени отрепетировать, от сцены пришлось отказаться, а люстра провисела пустой всю церемонию.
Набутов был телевизионным комментатором церемонии открытия, которая прошла на стадионе «Фишт» в Сочи 7 февраля 2014 года.
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