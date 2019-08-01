Датского гольфиста задержали за сексуальные домогательства и дебош в самолёте

В аэропорту Хитроу, Лондон, за сексуальные домогательства был задержан пьяный мужчина. Ряд британских СМИ сообщил, что это датский гольфист Торбьёрн Олесен.

Лондонская полиция подтвердила арест, не назвав имя мужчины.

«Сотрудники в Хитроу арестовали 29-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии. Он был пьян во время полёта и не выполнял приказы бортпроводников. Его взяли под стражу и впоследствии освободили на время следствия», — отмечает Reuters.

Агент Олесена не ответил на просьбу издания прокомментировать ситуацию.

Самолёт, на котором произошёл инцидент, летел из Мемфиса, где в прошлый уик-энд проходил турнир гольфистов.

На борту также находил ещё один гольфист — Ян Поултер, но, по словам его менеджера, он спал и не может прокомментировать произошедшее.