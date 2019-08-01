Датского гольфиста задержали за сексуальные домогательства и дебош в самолёте

В аэропорту Хитроу, Лондон, за сексуальные домогательства был задержан пьяный мужчина. Ряд британских СМИ сообщил, что это датский гольфист Торбьёрн Олесен.
Лондонская полиция подтвердила арест, не назвав имя мужчины.
«Сотрудники в Хитроу арестовали 29-летнего мужчину по подозрению в сексуальном насилии. Он был пьян во время полёта и не выполнял приказы бортпроводников. Его взяли под стражу и впоследствии освободили на время следствия», — отмечает Reuters.
Агент Олесена не ответил на просьбу издания прокомментировать ситуацию.
Самолёт, на котором произошёл инцидент, летел из Мемфиса, где в прошлый уик-энд проходил турнир гольфистов.
На борту также находил ещё один гольфист — Ян Поултер, но, по словам его менеджера, он спал и не может прокомментировать произошедшее.
- 1 августа 2019
-
21:17
-
21:05
-
20:58
-
20:17
-
19:36
-
19:18
-
19:17
-
18:37
-
18:17
-
16:41
-
16:00
-
15:17
-
14:54
-
14:47
-
13:58
-
13:34
-
12:48
-
12:42
-
11:45
-
10:33
-
09:37
-
00:56
-
00:39
- 31 июля 2019
-
23:56
-
22:58
-
22:10
-
21:55
-
21:28
-
21:03
-
19:35
-
19:09
-
19:00
-
18:51
-
17:53
-
17:09