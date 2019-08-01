Дочь Тутберидзе останется в юниорах, имея возможность уйти во взрослое катание

16-летняя российская фигуристка Диана Дэвис, дочь известного российского тренера Этери Тутберидзе, не будет переходить во взрослое катание и продолжит выступать на юниорском уровне. Об этом рассказал партнёр Дэвис в танцах на льду Глеб Смолкин.
«У нас самые высокие амбиции — хочется всего и по максимуму. Думаю, мы до конца докатаемся эти два года в юниорах. Да, многие стремятся быстрее выйти во взрослое катание, но мы не считаем это необходимым — никаких лазеек ранний переход во взрослые не даёт. Нам нужно время, чтобы зарекомендовать себя, набраться опыта.
В этом году мы решили тренироваться в Америке, у русского тренера Игоря Шпильбанда. Благодарны за такую возможность. У нас было не много времени — у Дианы были экзамены. Программы доставили буквально неделю назад, но мы сделали их неплохо», — приводит слова Смолкина ТАСС.
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