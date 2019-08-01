Призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован на четыре года

Федерация тяжёлой атлетики России дисквалифицировала серебряного призёра чемпионата Европы 2013 года Рината Киреева на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Как отмечается на сайте федерации, дисквалификация будет отсчитываться от 2 июля 2019 года.
На счету 31-летнего Киреева две победы на чемпионатах России (2011, 2012). Кроме того, в его активе две серебряные медали национального первенства (2010, 2014).
Россиянин также является серебряным призёром чемпионата Европы — 2013 в весе до 94 кг и победителем Универсиады — 2011 в весе до 85 кг.
Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что в России несколько спортивных федераций разрабатывают внутренние нормативные акты, подразумевающие наказание спортсменов за второе предупреждение в антидопинговой системе ADAMS.
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