Призёр ЧЕ по тяжёлой атлетике Киреев дисквалифицирован на четыре года

Федерация тяжёлой атлетики России дисквалифицировала серебряного призёра чемпионата Европы 2013 года Рината Киреева на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Как отмечается на сайте федерации, дисквалификация будет отсчитываться от 2 июля 2019 года.



На счету 31-летнего Киреева две победы на чемпионатах России (2011, 2012). Кроме того, в его активе две серебряные медали национального первенства (2010, 2014).

Россиянин также является серебряным призёром чемпионата Европы — 2013 в весе до 94 кг и победителем Универсиады — 2011 в весе до 85 кг.



Ранее заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая рассказала, что в России несколько спортивных федераций разрабатывают внутренние нормативные акты, подразумевающие наказание спортсменов за второе предупреждение в антидопинговой системе ADAMS.