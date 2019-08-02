Чемпионка ОИ-2012: киберспорт — интеллектуальная вещь, стратегическое мышление

Олимпийская чемпионка 2012 года по лёгкой атлетике, россиянка Наталья Антюх рассказала, что изменила своё отношение к киберспорту, которое раньше было категоричным.

«Киберспорт – такого названия совсем недавно ещё не было, а теперь посмотрите, что происходит. У меня раньше присутствовало категоричное мнение насчёт киберспорта, как у многих других.

Я пришла и увидела, как всё это происходит. Какая там космическая техника. Как люди этим живут. Я изменила мнение – это интеллектуальная вещь – стратегическое мышление. Да и физически тяжело. А с односторонним мышлением в киберспорте ничего не получится.

Всё должно быть в меру. Если знакомый – я бы могла ему сказать, но у меня нет близких, увлекающихся киберспортом. Для меня это новая сфера, поэтому я лично не могу сказать, где грань", – цитирует Антюх «Спорт день за днём».