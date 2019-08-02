Бывшая фигуристка Тутберидзе: я не уходила из спорта!

Российская фигуристка Дарья Паненкова подчеркнула, что не собирается завершать спортивную карьеру.

16-летняя спортсменка ответила в «Инстаграме» на комментарий болельщика, который написал: «Как жаль, что ты бросила спорт, Даша».

«Я никуда не уходила! Я не занимаюсь, так как до сих пор не восстановилась после травмы, нога ещё беспокоит. Чтобы время не терять, я тренирую детей», – написала Паненкова.

Перед стартом прошлого сезона Паненкова покинула группу Этери Тутберидзе. После ухода из «Хрустального» Дарья начала работать под руководством Анны Царёвой. Спортсменка вышла из юниоров, а в сезоне-2018/19 дебютировала во взрослой серии Гран-при. На турнире «Скейт Канада» уроженка Москвы стала девятой, а на Гран-при Хельсинки заняла шестое место.