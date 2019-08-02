Бывшая фигуристка Тутберидзе: я не уходила из спорта!
Российская фигуристка Дарья Паненкова подчеркнула, что не собирается завершать спортивную карьеру.
16-летняя спортсменка ответила в «Инстаграме» на комментарий болельщика, который написал: «Как жаль, что ты бросила спорт, Даша».
«Я никуда не уходила! Я не занимаюсь, так как до сих пор не восстановилась после травмы, нога ещё беспокоит. Чтобы время не терять, я тренирую детей», – написала Паненкова.
Перед стартом прошлого сезона Паненкова покинула группу Этери Тутберидзе. После ухода из «Хрустального» Дарья начала работать под руководством Анны Царёвой. Спортсменка вышла из юниоров, а в сезоне-2018/19 дебютировала во взрослой серии Гран-при. На турнире «Скейт Канада» уроженка Москвы стала девятой, а на Гран-при Хельсинки заняла шестое место.
- 2 августа 2019
-
10:56
-
10:34
-
09:50
-
09:13
- 1 августа 2019
-
23:57
-
23:24
-
22:40
-
21:45
-
21:17
-
21:05
-
20:58
-
20:17
-
19:36
-
19:18
-
19:17
-
18:37
-
18:17
-
16:41
-
16:00
-
15:17
-
14:54
-
14:47
-
13:58
-
13:34
-
12:48
-
12:42
-
11:45
-
10:33
-
09:37
-
00:56
-
00:39
- 31 июля 2019
-
23:56
-
22:58
-
22:10
-
21:55
Партнерский контент