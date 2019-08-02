Команда Румянцевой уступила китаянкам на турнире по кёрлингу в Японии
Российская команда во главе со скипом Владой Румянцевой проиграла во втором матче на турнире по кёрлингу серии Мирового тура в Саппоро (Япония).
В поединке группы А команда Румянцевой уступила китаянкам во главе со скипом Цзян Илунь со счётом 6:8. В составе российской четвёрки также выступают Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко.
В первой встрече россиянки проиграли японской команде со скипом Саякой Ёсимурой.
Завтра, 3 августа, команда Румянцевой дважды сыграет с кёрлингистками из Японии.
Ранее стало известно, что Кубок мира-2019/20 по кёрлингу не состоится из-за проблем с финансированием. Компания-партнёр, которая должна была спонсировать турнир, отказалась выполнять платежи согласно договору.
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