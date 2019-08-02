Российский борец Махов возобновил карьеру и выступит на турнире в Варшаве

Трёхкратный чемпион мира по вольной борьбе Билял Махов после паузы в один год и восемь месяцев вернётся на ковер на турнире памяти Вацлава Циолковского в Варшаве.

После победы на Абсолютном чемпионате России 2017 года в Воронеже спортсмена преследовала череда травм, операций, реабилитаций. Накануне старта Махов прошёл медосмотр и врачи разрешили ему выступать, информирует пресс-служба Федерации спортивной борьбы России.

Ранее сообщалось, что Махов, выступивший на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне (Великобритания) в весовой категории до 120 кг, вместо серебряной медали может получить золотую. Это связано с тем, что Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Артура Таймазова из Узбекистана золотой медали ОИ-2012 из-за нарушения антидопинговых правил. После повторной проверки в допинг-пробе Таймазова обнаружен туринабол.