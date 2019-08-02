Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль ОИ, раньше я её делала на раз-два

Фигуристка Анастасия Губанова пообщалась с болельщиками в прямом эфире в своём аккаунте в «Инстаграме». 16-летняя спортсменка выразила мнение, что на Олимпиаде в Пхёнчхане золото должна была получить Евгения Медведева.
«В позапрошлом сезоне я делала Загитову на раз-два. Потом она за лето как-то выстрелила. Хотя занималась у того же тренера — Этери Тутберидзе. Может, больше начала работать, а может, химия.
Думаю, Медведева больше заслужила золото. Она ведь уже выигрывала. У Алины был только первый сезон. Она ведь ещё маленькая, ребёнок. Считаю, пока она не заслужила золотую медаль. Не имею ничего против неё, просто такое моё мнение», — отметила Губанова.
В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина выиграла чемпионат мира.
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