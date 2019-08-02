Плющенко — сыну: ты должен быть лучше, чем я

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о работе со своим сыном. Одну из фотографий заслуженный мастер спорта России подписал так: «Ты должен быть лучше, чем я».
«Почему? Тогда зачем идти в спорт? Если не должен ничего и никому — сиди дома! А если у тебя фамилия Плющенко, то должен быть лучшим из лучших, а иначе заклюют! Закон жизни и спорта!» — добавил Плющенко, общаясь с подписчиками в «Инстаграме».
Ранее шестилетний сын Плющенко Саша получил травму на тренировке по фигурному катанию — рассёк подбородок. Саша отрабатывал новый прыжок, двойной риттбергер, не смог удержать равновесие, упал и рассёк подбородок. Мальчика сразу же увезли в больницу, где наложили швы и запретили тренироваться в течение двух дней.
Фотография доступна в «Инстаграме» Плющенко.
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