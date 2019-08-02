Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на этапе КМ в Токио

Россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который который проходит в Токио (Япония).

В финале Морозов проплыл за 21,56 секунды. Второй результат показал японец Синри Сиоура (21,92). Призовую тройку замкнул американец Майкл Эндрю (21,94).

У женщин на дистанции 200 м брассом россиянка Виталина Симонова заняла восьмое место. Её время — 2 минуты 27,15 секунды. Победу одержала представительница ЮАР Татьяна Шонмейкер (2.22,35).

Соревнования проходят в 50-метровом бассейне.

Плавание. Этап Кубка мира. Токио, Япония

Мужчины. Вольный стиль. 50 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 21,56

2. Синри Сиоура (Япония) — +0,36

3. Майкл Эндрю (США) — +0,38.