Морозов одержал победу на дистанции 50 м вольным стилем на этапе КМ в Токио
Россиянин Владимир Морозов стал первым на дистанции 50 метров вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию, который который проходит в Токио (Япония).
В финале Морозов проплыл за 21,56 секунды. Второй результат показал японец Синри Сиоура (21,92). Призовую тройку замкнул американец Майкл Эндрю (21,94).
У женщин на дистанции 200 м брассом россиянка Виталина Симонова заняла восьмое место. Её время — 2 минуты 27,15 секунды. Победу одержала представительница ЮАР Татьяна Шонмейкер (2.22,35).
Соревнования проходят в 50-метровом бассейне.
Плавание. Этап Кубка мира. Токио, Япония
Мужчины. Вольный стиль. 50 м
1. Владимир Морозов (Россия) — 21,56
2. Синри Сиоура (Япония) — +0,36
3. Майкл Эндрю (США) — +0,38.
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