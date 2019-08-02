На празднование юбилея Олимпиады в Москве пригласят президента IAAF Коу

Почётный член Международного олимпийского комитета (МОК) Виталий Смирнов заявил, что президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коу получит приглашение принять участие в праздновании 40-летия московской Олимпиады.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отпраздновать 40-летие проведения в СССР летних Олимпийских игр.

«Я думаю, что приглашения пошлют всем международным федерациям, дискриминации не должно быть, тем более что Коу — чемпион Олимпийских игр в Москве. Конечно, он получит приглашение. Почему нет?» — приводит слова Смирнова ТАСС.

Британец Коу был избран главой IAAF в августе 2015 года. Спустя три месяца Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики из-за допингового скандала временно лишили членства в организации.