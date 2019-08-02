Хейтеры атаковали Губанову после слов о незаслуженной медали Загитовой на ОИ

Хейтеры в «Инстаграме» не оставили без внимания высказывание российской фигуристки Анастасии Губановой, которая выразила мнение, что Алина Загитова не заслуживала золотой награды на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В аккаунте спортсменки появились следующие комментарии: «Какая же ты завистливая», «Губанова, ты совсем дура?», «Не зря тебя из ЦСКА выгнали», «Сама небось не против бы была Олимпиаду в 15 выиграть да все титулы в 17. Но не судьбинушка, золото у достойной».

По мнению некоторых пользователей, Губанова просто завидует Загитовой. «Настенька, ты встала не с той ножки или что-то приснилось не то??? Давая интервью, нужно думать, деточка…» — написано в одном из комментариев.

Губанову также раскритиковали за её спортивную форму: «Руки мельницы, заходы в прыжок полпрограммы занимают. Ну да, эталон женского ФК».