Забелинская — о выступлении на ОИ-2020 за Узбекистан: моё дело — крутить педали

Трёхкратный призёр Олимпийских игр в велогонках на шоссе Ольга Забелинская призналась, что пока не знает, на каком этапе находятся переговоры о возможности её выступления на Олимпиаде 2020 года в Токио под флагом Узбекистана.
«Это не моя головная боль. Моё дело — крутить педали. Я уже не в первый раз в положении „поеду — не поеду“, поэтому воспринимаю всё спокойно», — цитирует 39-летнюю спортсменку ТАСС.
Обладательница трёх олимпийских медалей в велогонках на шоссе Забелинская летом 2018 года сменила российское спортивное гражданство на узбекистанское. Выступление велогонщицы в Токио под флагом Узбекистана находится под вопросом из-за необходимости обусловленного переходом двухгодичного пребывания на спортивном карантине, который прописан в Олимпийской хартии.
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