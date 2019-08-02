Байдарочница Фёдорова дисквалифицирована на два года за допинг

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Анастасию Фёдорову на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. Пункт 2.1 – это наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

Дисквалификация 20-летней байдарочницы отсчитывается с 5 марта 2019 года.

Фёдорова — призёр чемпионата мира U23. Не раз в 2017 и 2018 годах она становилась победителем и призёром юношеских и молодёжных всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.