Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Байдарочница Фёдорова дисквалифицирована на два года за допинг

Байдарочница Фёдорова дисквалифицирована на два года за допинг
Другие / Прочие виды спорта 0

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать спортсменку Анастасию Фёдорову на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. Пункт 2.1 – это наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена.

Дисквалификация 20-летней байдарочницы отсчитывается с 5 марта 2019 года.

Фёдорова — призёр чемпионата мира U23. Не раз в 2017 и 2018 годах она становилась победителем и призёром юношеских и молодёжных всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент