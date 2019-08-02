Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле
Россиянка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле, сообщается на странице Европейской легкоатлетической ассоциации (EAA) в «Твиттере».
Двукратная чемпионка мира в прыжках с шестом Ласицкене одержала четыре победы на июльских стартах — этапах «Бриллиантовой лиги» в Монако и Лозанне, где преодолела высоту 2 метра, а также на международном турнире в Падуе и чемпионате России.
Среди номинантов ещё четыре спортсменки: белоруска Эльвира Герман (бег на 100 м с барьерами), британка Дина Эшер-Смит (бег на 100 м), голландка Сифан Хассан (бег на 500 м) и датчанка Анна-Эмили Мёллер (бег на 3000 и 5000 м с препятствиями).
Голосование завершится 6 августа в полдень по европейскому времени.
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