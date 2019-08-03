CAS сократил дисквалификацию чемпиона мира по плаванию из Японии

Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации японского пловца Юньи Коги за нарушение антидопинговых правил с четырёх до двух лет после того, как было установлено, что применяемые им биодобавки могли быть загрязнены. В допинг-пробе спортсмена были обнаружены остарин и лиграндрол – препараты, позволяющие нарастить мышечную массу, сообщает Reuters.

Международная федерация водных видов спорта (FINA) отстранила японца до марта 2022 года. CAS сократил срок дисквалификации пловца до 14 мая 2020 года. Однако это не поможет Коге принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио, так как сборная Японии будет сформирована по итогам национального чемпионата, который пройдёт в апреле.

Кога является чемпионом мира-2009 на дистанции 100 м на спине, а также двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (ЧМ-2009 и ЧМ-2017) на 50 м на спине.