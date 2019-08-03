Константинову пригласили выступить на турнире в США в составе сборной мира

Российская фигуристка Станислава Константинова получила приглашение выступить на коммерческом турнире Aurora Games, который состоится в Олбани (США) с 20 по 25 августа.

На Aurora Games все спортсменки будут разделены на две команды: сборная Америки и сборная мира. Зрители смогут увидеть соревнования гимнасток, фигуристок, теннисисток, пляжных волейболисток и хоккеисток. В состязаниях примут участие как действующие спортсменки, так и те, кто уже завершил карьеру. Aurora Games проходят один раз в два года.

На турнир по фигурному катанию заявлены: Алиса Лью (США), Андреа Монтесинос (Мексика), Мираи Нагасу (США), Эшли Вагнер (США), Изадора Уильямс (Бразилия), Аяка Хосода (Япония), Станислава Константинова (Россия), Мэ Беренис Мейтэ (Франция) и Акико Судзуки (Япония), информирует официальный сайт соревнований.