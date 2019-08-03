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Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершила карьеру

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершила карьеру
Другие / Водные виды спорта 0

Пятикратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира по плаванию американка Дана Воллмер завершила профессиональную карьеру, сообщает AP.

Заключительным стартом Воллмер стал предварительный заплыв на 100 метров баттерфляем на чемпионате США в Стэнфорде. 31-летняя спортсменка с результатом 59,94 секунды не смогла пробиться в финал соревнований.

В составе сборной США спортсменка завоевала два золота Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем, в Афинах в 2004 году и в Лондоне в 2012-м. Она также побеждала в комбинированной эстафете 4х100 метров в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2016-м.

Единственное личное золото Олимпиады Воллмер выиграла в Лондоне на 100-метровке баттерфляем, установив при этом мировой рекорд.

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершает карьеру
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