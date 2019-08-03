Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершила карьеру
Пятикратная олимпийская чемпионка, четырёхкратная чемпионка мира по плаванию американка Дана Воллмер завершила профессиональную карьеру, сообщает AP.
Заключительным стартом Воллмер стал предварительный заплыв на 100 метров баттерфляем на чемпионате США в Стэнфорде. 31-летняя спортсменка с результатом 59,94 секунды не смогла пробиться в финал соревнований.
В составе сборной США спортсменка завоевала два золота Олимпийских игр в эстафете 4х200 метров вольным стилем, в Афинах в 2004 году и в Лондоне в 2012-м. Она также побеждала в комбинированной эстафете 4х100 метров в Лондоне и Рио-де-Жанейро в 2016-м.
Единственное личное золото Олимпиады Воллмер выиграла в Лондоне на 100-метровке баттерфляем, установив при этом мировой рекорд.
Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Воллмер завершает карьеру
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