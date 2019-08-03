Команда Румянцевой впервые победила на турнире по кёрлингу в Японии
Российская команда во главе со скипом Владой Румянцевой одержала первую победу на турнире по кёрлингу серии Мирового тура в Саппоро (Япония).
В матче группы А россиянки взяли верх над японками во главе со скипом Момохой Табатой со счётом 7:2. Напомним, до этого команда Румянцевой потерпела два поражения.
В составе российской четвёрки также выступают Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко.
Сегодня, 3 августа, российские кёрлингистки встретятся с другой командой из Японии (скип — Сацуки Фудзисава).
Ранее стало известно, что Кубок мира-2019/20 по кёрлингу не состоится из-за проблем с финансированием. Компания-партнёр, которая должна была спонсировать турнир, отказалась выполнять платежи согласно договору.
Команда Румянцевой уступила китаянкам на турнире по кёрлингу в Японии
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