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Команда Румянцевой впервые победила на турнире по кёрлингу в Японии

Команда Румянцевой впервые победила на турнире по кёрлингу в Японии
Другие / Прочие виды спорта 0

Российская команда во главе со скипом Владой Румянцевой одержала первую победу на турнире по кёрлингу серии Мирового тура в Саппоро (Япония).

В матче группы А россиянки взяли верх над японками во главе со скипом Момохой Табатой со счётом 7:2. Напомним, до этого команда Румянцевой потерпела два поражения.

В составе российской четвёрки также выступают Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко.

Сегодня, 3 августа, российские кёрлингистки встретятся с другой командой из Японии (скип — Сацуки Фудзисава).

Ранее стало известно, что Кубок мира-2019/20 по кёрлингу не состоится из-за проблем с финансированием. Компания-партнёр, которая должна была спонсировать турнир, отказалась выполнять платежи согласно договору.

Команда Румянцевой уступила китаянкам на турнире по кёрлингу в Японии
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