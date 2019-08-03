Морозов завоевал две золотые медали на этапе КМ по плаванию в Токио

Россиянин Владимир Морозов одержал победу на дистанциях 50 м на спине и 100 м вольным стилем на этапе Кубка мира по плаванию в Токио (Япония).

В финальном заплыве на 50-метровке Морозов показал время 24,53 секунды. Второе место занял американец Майкл Эндрю (24,87). Бронзу завоевал представитель Беларуси Никита Цмыг (25,06).

Стометровку вольным стилем россиянин преодолел за 48,12 секунды. Следом за ним финишировал американец Блэйк Пирони (48,43). Третий результат продемонстрировал венгр Себастьян Сабо (48,45).

Ранее Морозов выиграл золото на дистанции 50 м вольным стилем.

Плавание. Этап Кубка мира. Токио, Япония

Мужчины. Спина. 50 м



1. Владимир Морозов (Россия) — 24,53

2. Майкл Эндрю (США) — +0,34

3. Никита Цмыг (Беларусь) — +0,53

Вольный стиль. 100 м

1. Владимир Морозов (Россия) — 48,12

2. Блэйк Пирони (США) — +0,31

3. Себастьян Сабо (Венгрия) — +0,33.