Появилась полная версия новой короткой программы Загитовой

В новом сезоне олимпийская чемпионка Алина Загитова будет исполнять короткую программу под песню Me Voy израильской певицы Ясмин Леви. Поклонники фигуристки опубликовали запись её проката под эту композицию, сделанную во время шоу в Японии.

Видео доступно на странице Alina Zagitova – Queen Of Ice! в YouTube.

Короткая программа россиянки в новом сезоне будет на песню Me Voy, а в произвольной Загитова предстанет в образе Клеопатры.

В олимпийском сезоне, первом среди взрослых, Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой, а также победительницей чемпионата Европы и финала Гран-при. В сезоне-2018/19 Алина стала чемпионкой мира. Загитова уверенно возглавляет рейтинг Международного союза конькобежцев, опережая более чем на 1000 очков японку Сатоко Мияхару.