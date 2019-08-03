Российскую байдарочницу Фёдорову дисквалифицировали за употребление фуросемида

В допинг-пробе бронзового призёра юниорского чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ — 2016 Анастасии Фёдоровой был обнаружен фуросемид, сообщает ТАСС со ссылкой на Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Ранее Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) на основании и во исполнение решения РУСАДА приняла решение дисквалифицировать Фёдорову на два года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил.

Дисквалификация 20-летней байдарочницы отсчитывается с 5 марта 2019 года.

Фёдорова — призёр чемпионата мира U23. В 2017 и 2018 годах она становилась победителем и призёром юношеских и молодёжных всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ на дистанциях 200, 500 и 1000 метров.