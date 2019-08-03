Каноистка Курач и байдарочница Ковнир завоевали по одному серебру ЧМ U23

Российские спортсмены завоевали две серебряные медали на чемпионате мира U23 по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Питешти (Румыния). Кристина Ковнир стала второй в байдарке-одиночке на дистанции 200 м, уступив Анне Луц из Венгрии. Ксения Курач взяла серебро в каноэ-одиночке на той же дистанции, проиграв только польской спортсменке Дороте Боровской.

Накануне Иван Мальков и Кирилл Романов победили в каноэ-двойке на дистанции 1000 м. А Ковнир в команде байдарки-четвёрки взяла бронзу в заезде на 500 м.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат мира U23. Питешти, Румыния

Каноэ. Женщины. 200 м

1. Дорота Боровская (Польша) — 46,282.

2. Ксения Курач (Россия) — 47,182.

3. Елена Ноздрёва (Беларусь) — 47,364.

Байдарка. Женщины. 200 м

1. Анна Луц (Венгрия) — 41,188.

2. Кристина Ковнир (Россия) — 41,348.

3. Болетте Иверсен (Дания) — 41,866.