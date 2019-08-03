Команда Румянцевой не смогла выйти в плей-офф турнира по кёрлингу в Саппоро

Российская команда во главе со скипом Владой Румянцевой не сумела выйти в плей-офф международного турнира по кёрлингу среди женских команд WCT Hokkaido Bank Curling Classic 2019, который проходит в Саппоро, Япония.

В заключительном матче группового этапа соревнований команда Румянцевой проиграла японской команде со скипом Сацуки Фуджисавой со счётом 3:8. В предыдущих трёх играх россиянки одержали одну победу и потерпели два поражения. В состав российской команды входили Вера Тюлякова, Ирина Рязанова и Анастасия Мищенко.

По результатам группового этапа по две команды из групп выходили в плей-офф. Команда Румянцевой с одной победой в четырёх матчах заняла третье место в группе A и завершила борьбу за медали.