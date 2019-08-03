Синхронист Мальцев: верю, что человека определяет его личность, а не пол

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев, в 2015 году ставший первым в России мужчиной-спортсменом в женском виде спорта, рассказал о своих целях.

«Постоянно ставлю новые цели. Сейчас моя главная задача – сделать так, чтобы микст-дуэты вошли в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. Если раньше у меня было желание выиграть, получить медаль, стать лучшим, то сейчас всё это на втором плане, а главное – чтобы синхронное плавание стало более интересным, популярным. Когда мужчины и женщины работают вместе, то дополняют друг друга, можно сделать больше необычных поддержек и выбросов, а ещё раскрыть вместе образы, привнести в программу отношения. Хотелось бы, чтобы появилось и мужское соло – мечтаю соревноваться в одиночной дисциплине. Это точно произойдёт, но когда – неизвестно. Для этого нужно, чтобы появилось много сильных мужчин-спортсменов.

Конечно, моя история повлияла и на моё восприятие гендерных ролей. Верю, что человека определяет его личность, а не пол. Любой должен иметь право заниматься тем, к чему лежит душа», — приводит слова Мальцева «Собака.ru».