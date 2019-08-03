Глава iNADO: ВАДА поступило правильно, восстановив соответствие РУСАДА

Глава Института национальных антидопинговых организаций (iNADO) Майкл Аск заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) было право, восстановив соответствие РУСАДА. После того как ВАДА получило образцы из московской лаборатории и нашло доказательства против почти 300 спортсменов, iNADO, считавший действия ВАДА неверными, изменил мнение.

«ВАДА следует похвалить за то, что получило доступ к лаборатории в Москве и наконец-то удалось изъять у России допинг-пробы. Не секрет, что у нас были разные мнения — в том числе среди национальных антидопинговых агентств — о том, был это правильный шаг или нет. Но спор, по моему мнению, был основан на недостатке коммуникации со стороны ВАДА.

ВАДА должно было доступнее объяснить, почему важнее доступ к лаборатории, чем официальные российские извинения Путина. Этого никогда не произойдёт. Мы все это знаем.

Легко быть умным задним числом. Но мы можем извлечь уроки из российского дела, в котором, считаю, ВАДА поступило правильно в данных обстоятельствах», — приводит слова Аска Inside the Games.

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