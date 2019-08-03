Фрум намерен стартовать на «Тур де Франс» — 2020 и выиграть пятый титул

Четырёхкратный чемпион «Тур де Франс» Крис Фрум уверен, что опережает график восстановления после ужасной аварии в июне, завершившей для него сезон 2019 года, и уже нацеливается на «Тур де Франс» — 2020 с желанием завоевать рекордный пятый титул.

Менее чем за 4 недели до гонки-2019 британец получил множественные переломы в результате столкновения со стеной на скорости 54 км/ч.

«Основная цель — стартовать на «Тур де Франс» в 2020 году. Это мотивирует меня. Уверен, что опережаю все прогнозы о времени моего восстановления. Как только хирург сказал, что могу полностью восстановиться, меня ничто не останавливает. Это всё, что я хотел услышать в тот момент. Всё отлично. Мне невероятно повезло, что не получил более серьёзных травм», — приводит слова Фрума Reuters.

Фрум не справился с управлением и влетел в стену, когда пытался высморкаться на сильном ветру. Он вспоминает, что первым делом спросил спасателей, сможет ли восстановится к «Тур де Франс».

«Помню, как лежал на земле и ко мне подходили первые спасатели. Помню, как разговаривал с ними, и мой первый вопрос был, смогу ли вернуться на свой велосипед, буду ли в порядке на «Тур де Франс». Мне посоветовали выбросить это из головы и попросили лежать неподвижно. В этот момент я был потрясён, что не выступлю на «Тур де Франс», — сказал Фрум.