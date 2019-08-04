Феликс: женщины чувствуют коллективный дух в борьбе за свои права

Шестикратная олимпийская чемпионка Эллисон Феликс призналась, что её вдохновили спортсменки, которые боролись за свои права, в частности американские футболистки, которые требовали равной оплаты с мужчинами и гимнастки, выступившие против серийного насильника.



После рождения ребёнка в ноябре 2018 года Феликс оказалась в центре внимания прессы, поскольку её спонсоры, компания Nike, заявила, что будет платить ей на 70 процентов меньше после рождения ребёнка. Кроме того, компания не смогла гарантировать отсутствие финансовых санкций в случае, если Феликс не вернётся в форму в течение нескольких месяцев. Феликс недавно подписала соглашение с другим производителем спортивной одежды.



«Мы ощущаем коллективную силу духа. Когда женщины выступают за свои права, говорят правду, происходят перемены. Это побуждает других так же выступать вперёд. Я знаю, что меня вдохновила женская футбольная команда, другие девушки. Это придало мне смелости выйти вперёд, что раньше для меня не являлось нормой. Это работает и сейчас наступают действительно особенные времена в женском спорте», — приводит слова Феликс Reuters.