Видео: Медведева танцует на балконе с морской свинкой

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала в «Инстаграме» видео, где она исполнила танец с морской свинкой.

19-летняя спортсменка танцует с животным на балконе своей квартиры в Канаде.

Ранее уроженка Москвы показала фрагменты новой произвольной программы, поставленной на сезон-2019/20 канадским хореографом Ше-Линн Бурн, которая была чемпионкой мира — 2003 в танцах на льду в паре с Виктором Краатцем. Программа поставлена на музыку из американского кинофильма «Мемуары гейши».



Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады — 2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В сезоне-2018/19 после неудачного старта Медведева под руководством нового наставника стала бронзовым призёром чемпионата мира.

Запись доступна на странице Медведевой в «Инстаграме».