Панжинский: фестиваль Blink — это сладкая клубника на столе однообразной работы

Российский лыжник Александр Панжинский поделился впечатлениями от участия в международном фестивале Blink, который проходит в Норвегии.

«Фестиваль Blink — это как сладкая клубника на столе однообразной тяжёлой ежедневной работы в летне-осенний период подготовки. Спасибо организаторам за приглашение на этот праздник лыжных гонок и биатлона, за интересные форматы гонок и приятное общение в кругу чемпионов», — написал Панжинский в «Инстаграме».

Напомним, Панжинский является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте.

Ранее на фестивале Blink прошёл спринт, в котором российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место.

Фотография доступна на странице Панжинского в «Инстаграме».