Панжинский: фестиваль Blink — это сладкая клубника на столе однообразной работы
Российский лыжник Александр Панжинский поделился впечатлениями от участия в международном фестивале Blink, который проходит в Норвегии.
«Фестиваль Blink — это как сладкая клубника на столе однообразной тяжёлой ежедневной работы в летне-осенний период подготовки. Спасибо организаторам за приглашение на этот праздник лыжных гонок и биатлона, за интересные форматы гонок и приятное общение в кругу чемпионов», — написал Панжинский в «Инстаграме».
Напомним, Панжинский является серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте.
Ранее на фестивале Blink прошёл спринт, в котором российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место.
Фотография доступна на странице Панжинского в «Инстаграме».
Лыжник Устюгов стал третьим в спринте на международном фестивале Blink
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