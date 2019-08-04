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Дочь Тутберидзе — о жизни в США: звоню маме каждый день

Дочь Тутберидзе — о жизни в США: звоню маме каждый день
Другие / Фигурное катание 0

Диана Дэвис, дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, заявила, что не чувствует сильного дискомфорта после переезда в США для тренировок в группе Игоря Шпильбанда. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.

«Мне легче даже. В Москве приходилось добираться час до катка и час обратно, а сейчас просто иду две минуты. Группа у нас дружная, но при этом соперничество на тренировках присутствует. Есть ребята, которые и по-русски говорят.

В Москве я уходила раньше мамы, а когда она приходила — я уже спала. Звоню ей каждый день по видео. Можно сказать, мы часто видимся», — заявила Дэвис в видеоинтервью, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

На первенстве России — 2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.

Дочь Тутберидзе останется в юниорах, имея возможность уйти во взрослое катание
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