Дочь Тутберидзе — о жизни в США: звоню маме каждый день

Диана Дэвис, дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, заявила, что не чувствует сильного дискомфорта после переезда в США для тренировок в группе Игоря Шпильбанда. Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным.

«Мне легче даже. В Москве приходилось добираться час до катка и час обратно, а сейчас просто иду две минуты. Группа у нас дружная, но при этом соперничество на тренировках присутствует. Есть ребята, которые и по-русски говорят.



В Москве я уходила раньше мамы, а когда она приходила — я уже спала. Звоню ей каждый день по видео. Можно сказать, мы часто видимся», — заявила Дэвис в видеоинтервью, опубликованном на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

На первенстве России — 2019 Дэвис и Смолкин заняли девятое место.