Борец Махов не выступит в финале международного турнира в Варшаве

Трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Билял Махов снялся с финальной схватки на международном мемориале Циолковского в Варшаве (Польша).

4 августа за титул в весовой категории до 125 кг Махов должен был сразиться с канадцем Амаром Деси. В ходе соревнований 31-летний россиянин выиграл три схватки. Сначала разгромил поляка Роберта Барана со счётом 11:0, во втором поединке выиграл на туше у Юсупа Батирмурзаева из Казахстана, а в полуфинале со счётом 4:0 победил венгра Даниэля Лигети.

«План был на три схватки, что я и сделал. Вчера хотелось побороться, но на утро понял, что для данного этапа достаточно», — цитирует Махова ТАСС.

Напомним, Махов возобновил карьеру после почти двухлетнего перерыва.