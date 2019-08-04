Борец Махов не выступит в финале международного турнира в Варшаве
Трёхкратный чемпион мира российский борец вольного стиля Билял Махов снялся с финальной схватки на международном мемориале Циолковского в Варшаве (Польша).
4 августа за титул в весовой категории до 125 кг Махов должен был сразиться с канадцем Амаром Деси. В ходе соревнований 31-летний россиянин выиграл три схватки. Сначала разгромил поляка Роберта Барана со счётом 11:0, во втором поединке выиграл на туше у Юсупа Батирмурзаева из Казахстана, а в полуфинале со счётом 4:0 победил венгра Даниэля Лигети.
«План был на три схватки, что я и сделал. Вчера хотелось побороться, но на утро понял, что для данного этапа достаточно», — цитирует Махова ТАСС.
Напомним, Махов возобновил карьеру после почти двухлетнего перерыва.
Возобновивший карьеру борец-вольник Махов вышел в финал турнира в Польше
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