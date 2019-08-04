Француз Запата пересёк Ла-Манш на летающей «реактивной доске»

Французский изобретатель Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, запомнившийся полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, смог со второй попытки пересечь Ла-Манш. Перелёт с посадкой для заправки занял у него около 20 минут.
На Flyboard Air установлено пять двигателей. Они позволяют развивать скорость до 195 км/ч вместе с оператором. Без оператора — до 400 км/ч, и в таком случае ею управляют дистанционно.
Французский изобретатель начал спортивную карьеру с гонок на катерах и водных мотоциклах. Запата неоднократно становился чемпионом Европы, а в 2011 году приступил к проектированию «летающей доски» с реактивным двигателем. В 2016-м начал полёты, но не мог добиться права поднимать аппарат в воздух. Только в 2017 году власти выдали ему разрешение. После этого Запата заявил, что нацелен пересечь Ла-Манш.
Видео доступно на «Чемпионате».
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