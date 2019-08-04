Россияне завоевали два золота на юниорском ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Российские спортсмены завоевали две золотые медали в заключительный день чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ среди молодёжи и юниоров, который проходил в Питешти (Румыния).
В соревнованиях в молодёжной возрастной категории Ксения Курач и Дарья Харченко победили в каноэ-двойке на дистанции 500 метров, на 0,778 секунды опередив двойку из Узбекистана Дилноза Рахматова/Нилуфар Зокирова. Третьими финишировали венгерки София Кишбан/Гьяда Брагато.
В юниорском зачёте Захар Петров/Иван Мальков/Матвей Жуков/Кирилл Романов первенствовали в соревнованиях каноэ-четвёрок на дистанции 500 метров. Второе место заняла четвёрка из Украины, третьими стали белорусские гребцы.
Ранее Мальков и Романов победили в каноэ-двойке на дистанции 1000 м, а Курач взяла серебро в каноэ-одиночке на 200 м.
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